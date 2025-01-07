Гимнастка Листунова может выступить за итальянский клуб

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Виктории Листуновой предложили выступить за один из итальянских клубов на чемпионате страны.

«Совсем скоро Виктория Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой FIG только в нейтральном статусе, однако на национальные клубные турниры эти ограничения не распространяются.

19-летняя Листунова также является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.