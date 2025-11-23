Гимнастка Каюмова стала чемпионкой мира среди юниоров на брусьях

Российская гимнастка Милана Каюмова завоевала золото на брусьях на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Маниле с 20 по 24 ноября.

Россиянка набрала 13,933 балла. Второе место заняла Луция Пилярова из Словакии (13,800 балла). Третьей стала Кэролайн Моро из США (13,333).

Каюмова — единственная российская гимнастка на этом турнире в женских соревнованиях. Вместе с ней выступает россиянин Арсений Духно, выигравший многоборье 22 ноября.