Гимнастка Ильянкова из-за перелома ноги пропустит Кубок России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что гимнастка Анастасия Ильянкова не примет участие в Кубке России.

«Ильянкова травмирована, у нее перелом голеностопа, на Кубок России гимнастка не едет. Это произошло на тренировке у себя дома в Ленинске-Кузнецком, было неудачное приземление», — цитирует Родионенко ТАСС.

Кубок России по спортивной гимнастике состоится в Сочи с 30 августа по 3 сентября.