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Сегодня, 10:52

Гимнастка Герасимова завершила профессиональную карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что гимнастка Елена Герасимова завершила карьеру.

«Лена Герасимова приняла решение завершить спортивную карьеру, но хочет продолжать выступать на студенческих соревнованиях. Спортсменку в последние годы преследовали травмы, из-за этого ей очень тяжело было переносить тренировочные нагрузки, которые испытывают члены сборной», — цитирует Родионенко ТАСС.

По словам Родионенко, 20-летняя спортсменка может стать тренером молодежной сборной страны.

В 2021 году спортсменка принимала участие в летней Олимпиаде в Токио, а также чемпионате Европы в Базеле (Швейцария). Герасимова — двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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