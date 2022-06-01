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Сегодня, 13:20

Гимнастка Нагорная раскрыла расходы на бизнес: «Открыть салон стоило 3 миллиона»

Гимнастка Нагорная раскрыла расходы на открытие бизнеса
Читать «СЭ» в
Дарья Нагорная.
Фото ВКонтакте

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья рассказала о своем бизнесе.

— В феврале 2021 года ты объявила о завершении карьеры и решила реализовать мечту, создать свой салон красоты, который называется «Микки студио». Откуда пришло такое желание? — вопрос Нагорной.

— Очень люблю Микки Мауса, правда, немного надоедают сейчас из-за огромного количества фигурок в коллекции. Причем я даже мультики с ним не смотрела. Очень хотела открыть салон именно с таким названием. Люблю менять свой образ.

— Тяжело вести свой бизнес?

— Очень. Думала, что придется легче.

— Дорого стоит открыть салон?

— Из-за того, что была неопытная, то покупала все с нуля, все новое. Из-за этого много вложила — на все про все около 3 миллионов рублей.

Алла Шишкина
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Спортивная гимнастика
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