Гимнаст Якубов по решению тренерского штаба не выступит на этапе Кубка мира в Каире

Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов не выступит на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Египте, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Гимнаст Якубов не едет на этап Кубка мира в Каире. Он не травмирован, таково решение тренерского штаба», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Этап в Каире пройдет с 3 по 6 апреля. Среди россиян на турнире выступят Даниел Маринов, Арсений Духно, Мария Агафонова и Елизавета Ус.