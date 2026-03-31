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Гимнаст Якубов по решению тренерского штаба не выступит на этапе Кубка мира в Каире

Сергей Ярошенко

Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов не выступит на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Египте, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Гимнаст Якубов не едет на этап Кубка мира в Каире. Он не травмирован, таково решение тренерского штаба», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Этап в Каире пройдет с 3 по 6 апреля. Среди россиян на турнире выступят Даниел Маринов, Арсений Духно, Мария Агафонова и Елизавета Ус.

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Источник: ТАСС
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Спортивная гимнастика
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