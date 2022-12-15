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Сегодня, 11:11

Нагорный: «Говорить о завершении карьеры сейчас не могу. У меня пик, не вижу смысла заканчивать»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гимнаст Никита Нагорный заявил, что не собирается завершать карьеру, в случае если не сможет выступить на Олимпиаде-2024.

«Говорить о завершении карьеры или мотивации я не могу. Сегодня я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям. 7 декабря прошел Кубок Михаила Воронина во дворце Ирины Винер-Усмановой — международный турнир, где я принимал участие. Сегодня я нахожусь в стадии набора формы. Следующий год будет очень интересный. Ну, не отберемся на Олимпиаду, может, будут другие соревнования. Все будет зависеть от желания. Не может профессиональный спортсмен сказать: «Я сейчас закончу». Особенно когда он находится в хорошей форме. У меня сейчас пик. Я не вижу смысла брать и заканчивать», — приводит Metaratings слова Нагорного.

25-летний Нагорный — олимпийский чемпион в командных соревнованиях. Также он становился серебряным призером Игр и дважды получал бронзовую медаль.

Источник: https://metaratings.ru/blog/nikita-nagornyy-interview-o-novoy-zhizni-sportivnoy-gimnastiki/
Сборная России по спортивной гимнастике
Никита Нагорный
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