Гимнаст Нагорный заявил, что коронавирус помог ему придумать новый элемент

Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что коронавирус помог ему добавить тройное сальто назад в вольные упражнения.

«Кто мне предложил сделать это тройное сальто? Во всем виноват коронавирус. Находясь в длительном карантине, мне пришла в голову идея сделать такое сальто.

Сегодня у меня был очередной тяжелый рабочий день. Но я никогда не загадываю, удастся ли мне выиграть медали. Поэтому все награды, которые я завоевал здесь, были для меня неожиданными", — приводит слова Нагорного ТАСС.

24-летний Нагорный завоевал две золотые и две серебряные медали на ЧЕ-2021 в Базеле.