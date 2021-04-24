Гимнаст Нагорный заявил, что коронавирус помог ему придумать новый элемент
22:53
Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что коронавирус помог ему добавить тройное сальто назад в вольные упражнения.
«Кто мне предложил сделать это тройное сальто? Во всем виноват коронавирус. Находясь в длительном карантине, мне пришла в голову идея сделать такое сальто.
Сегодня у меня был очередной тяжелый рабочий день. Но я никогда не загадываю, удастся ли мне выиграть медали. Поэтому все награды, которые я завоевал здесь, были для меня неожиданными", — приводит слова Нагорного ТАСС.
24-летний Нагорный завоевал две золотые и две серебряные медали на ЧЕ-2021 в Базеле.
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