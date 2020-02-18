Гимнаст Нагорный разбил свой приз после вручения

Российский гимнаст Никита Нагорный сломал свой приз. Ему вручили «Серебряную лань» как одному из десяти лучших спортсменов 2019 года в России.

После вручения спортсмен уронил статуэтку и разбил ее. Он опубликовал этот момент в stories Instagram. Позднее он опубликовал там же еще одно видео, где сообщил, что починил свою «лань».

Награды получили 10 лучших спортсменов по итогам 2019 года. Это Владимир Балынец (паралимпийский спорт, пауэрлифтинг), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян и Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Анжелика Сидорова (легкая атлетика), Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис). Лидером же голосования стала Косторная.