Гимнаст Маринов рассказал о подготовке сборной России к международному турниру в Калуге

Российский гимнаст, чемпион страны в отдельных упражнениях Даниэл Маринов рассказал о подготовке сборной страны к Кубку губернатора в Калуге.

«Я лучший гимнаст страны? Пока нельзя про меня так сказать. Надо многоборье выиграть, тогда уже другое дело будет. Можно будет сказать, что лучший. А так ничего особо не изменилось, разве что шутки от друзей. Вот, лучший гимнаст страны пришел. Но это так уже, в наших кругах. Глобально никаких изменений нет.

Дальше готовимся к Кубку России в Калуге, это будет международный старт. Скорее всего. Заявилось уже 10 стран. Будет интересно.

Подготовка идет на базе озера Круглое. Передышку сделали после чемпионата России, две недели после чемпионата я особо ничего не делал. Теперь я знаю, что мне надо делать, что такое взрослый старт, конкуренции, поскольку на чемпионате я не справился с волнением. В отпуск, скорее всего, показать не смогут, в августе Спартакиада», — сказал Маринов.

Отметим, что Кубок губернатора в Калуге должен стать первым международным стартом для российских гимнастов после отстранения.