Гимнаст Маринов рассказал что перед победой на чемпионате России в многоборье поел бургеры

Российский гимнаст Даниэл Маринов после победы в мужском многоборье на чемпионате России в Казани рассказал о том как отметит свой успех.

«Что касается еды, я вообще себя никак не ущемляю. Например, перед днем соревнований я спокойно зашел в Burger King, взял себе комбо. Мое любимое — 6 за 350, отличная цена. Спокойно покушал. Надеюсь, за рекламу теперь начислят корон на телефон, баллов. Буду еще приходить кушать.

А вот отдохнуть нормально не получится. После Спартакиады, после Кубка России я позволил было дело себе отдыхать лишнего, расслабился. Отдых важен, но не в таких количествах как я себе представлял. Раньше мог в неделю пару дней вообще ничего не делать, из дома не выходить. В зале не был. Потом приезжаю на сборы — не представляете как трудно себя обратно вогнать в форму! На это приходится тратить весь сбор. Так что много отдыхать не буду, поваляюсь пару дней и за работу. За новыми титулами», — сказал Маринов.

Даниэл родился в Болгарии и ранее выступал за эту сборную. Сейчас Маринов живет в Казани.