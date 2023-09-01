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Гимнаст Маринов надеется показать на Олимпиаде программу, с которой победил на Кубке России

Виктория Кравченко
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Победитель Кубка России в личном многоборье Даниел Маринов рассказал, что в случае допуска на Игры в Париже хочет выступить с теми же программами.

«Победа на этом турнире далась мне куда тяжелей, чем весной на чемпионате России. Я в свои программы вставил много новых элементов, поэтому после того, как я прошел все шесть снарядов, у меня закончились силы. А когда выходишь с отработанными комбинациями, выступать намного легче», — цитирует Маринова ТАСС.

Маринов стал победителем в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Второе место занял Сергей Найдин (83,050 балла), третьим — Иван Куляк (80,800).

Ранее гимнастка Виктория Листунова заявила, что надеется выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18638761
Олимпиада
Даниел Маринов
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