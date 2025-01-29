Гимнаст Маринов — о личной жизни: «Девушка рассматривает вариант стать патологоанатомом»

Победитель Игр БРИКС в спортивной гимнастике Даниел Маринов, восстанавливающийся в данный момент после операции на плече, рассказал «СЭ» о сложностях, которые возникают у спортсменов с личной жизнью.

— Как удается совмещать личную жизнь и гимнастику?

— Конечно, есть сложности в этом плане, приходится подстраиваться. Но моя девушка — тоже гимнастка, она все понимает. Более того, хочет, чтобы я продолжал выступать, поддерживает меня, мотивирует. И даже научила меня многим вещам в плане дисциплины. Потому что она именно спортсменка-спортсменка, я в этой части не настолько был собран. Видимся в свободное время, в перерывах между сборами, то я к ней приеду, то она ко мне. Получается совмещать, но тяжело в любом случае — я из Казани, она из Великого Новгорода. Москва для нас, можно так сказать, связующий город.

При этом она еще учится в медицинском институте, уже на четвертом курсе, и там просто нереально совмещать учебу и спорт, потому что медикам поблажек не делают. Она в день читает по 350 страниц учебников до самой ночи. При всем этом она так любит спортивную гимнастику, что каждый год ставит себе цель — войти в состав команды Новгородской области на чемпионат России. Собственно, в данный момент она готовится к первенству Северо-Западного федерального округа, отборочному на чемпионат страны.

А теперь главное: выбирая медицинскую специализацию, она в данный момент рассматривает вариант стать патологоанатомом. Говорит, что ей интересно попробовать изучать и определять причины смерти и так далее. Первое время, конечно, ей было не по себе, но сейчас все нормально.