Гимнаст Куляк заявил, что намерен отобраться на Олимпийские игры 2024 года

Российский гимнаст Иван Куляк заявил, что намеревается отобраться на Олимпийские игры 2024 года.

«Без соревнований, конечно, тяжело. Морально тяжело, когда ты готовишься, а потом тебя отстраняют. Но это ничего, это просто нужно пережить. Сейчас я ничего не могу сделать. Надо тренироваться и нарабатывать свои программы. Понятно, что на первых соревнованиях, на которых я буду выступать, мне будет очень тяжело, но с этим надо справиться. Но Олимпиада стоит в моих планах.

Травмы особо не беспокоят, все в порядке. Без травм в этом виде спорта невозможно, чтоб они не беспокоили — это нереально, поэтому нормально, тренироваться можно. У меня побаливает спина, но сейчас уже чуть получше», — приводит слова гимнаста ТАСС.

6 марта Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы Z на форме.

18 мая дисциплинарная комиссия GEF дисквалифицировала спортсмена на один год. Также Куляк был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира в Дохе за соревнования в параллельных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.