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Сегодня, 17:04

Гимнаст Куляк заявил, что намерен отобраться на Олимпийские игры 2024 года

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российский гимнаст Иван Куляк заявил, что намеревается отобраться на Олимпийские игры 2024 года.

«Без соревнований, конечно, тяжело. Морально тяжело, когда ты готовишься, а потом тебя отстраняют. Но это ничего, это просто нужно пережить. Сейчас я ничего не могу сделать. Надо тренироваться и нарабатывать свои программы. Понятно, что на первых соревнованиях, на которых я буду выступать, мне будет очень тяжело, но с этим надо справиться. Но Олимпиада стоит в моих планах.

Травмы особо не беспокоят, все в порядке. Без травм в этом виде спорта невозможно, чтоб они не беспокоили — это нереально, поэтому нормально, тренироваться можно. У меня побаливает спина, но сейчас уже чуть получше», — приводит слова гимнаста ТАСС.

6 марта Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы Z на форме.

18 мая дисциплинарная комиссия GEF дисквалифицировала спортсмена на один год. Также Куляк был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира в Дохе за соревнования в параллельных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

Источник: https://tass.ru/sport/15167553
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