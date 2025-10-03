Спортивная гимнастика
Сегодня, 12:45

Гимнаст Куляк: «Не планирую подавать заявку на нейтральный статус»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Иван Куляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гимнаст Иван Куляк, ставший третьим на чемпионате России по сумме многоборья (80,030), но не имеющий нейтрального статуса и, как следствие, возможности быть включенным в состав команды для участия в чемпионате мира, стартующего в Джакарте (Индонезия) 19 октября, в разговоре с «СЭ» прояснил свой взгляд на участие в международных турнирах.

— Ты третий на чемпионате страны, но у тебя нет нейтрального статуса. Ты бы рассматривался как специалист отдельных видов, «снарядник», на чемпионат мира, но нет. Как жить с этим?

— Я с этим абсолютно нормально живу. Во-первых, я сам не планирую подавать заявку на нейтральный статус, а во-вторых, мне его с 99-процентной вероятностью не одобрят, поэтому меня это никак не гложет. Такая у меня судьба.

— Проясни — ты ждешь, когда вернут флаг и ты сможешь ехать в составе сборной России?

— Я ничего не жду. Но поеду на международные соревнования, если еще буду конкурентоспособен, да, только так.

Иван Куляк.«Поеду за границу только под флагом России». Иван Куляк — о международных стартах
Сборная России по спортивной гимнастике
Иван Куляк
Иван Куляк о бронзе чемпионата России: «Доволен, что боролся до конца»

