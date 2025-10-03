Гимнаст Куляк: «Не планирую подавать заявку на нейтральный статус»

Гимнаст Иван Куляк, ставший третьим на чемпионате России по сумме многоборья (80,030), но не имеющий нейтрального статуса и, как следствие, возможности быть включенным в состав команды для участия в чемпионате мира, стартующего в Джакарте (Индонезия) 19 октября, в разговоре с «СЭ» прояснил свой взгляд на участие в международных турнирах.

— Ты третий на чемпионате страны, но у тебя нет нейтрального статуса. Ты бы рассматривался как специалист отдельных видов, «снарядник», на чемпионат мира, но нет. Как жить с этим?

— Я с этим абсолютно нормально живу. Во-первых, я сам не планирую подавать заявку на нейтральный статус, а во-вторых, мне его с 99-процентной вероятностью не одобрят, поэтому меня это никак не гложет. Такая у меня судьба.

— Проясни — ты ждешь, когда вернут флаг и ты сможешь ехать в составе сборной России?

— Я ничего не жду. Но поеду на международные соревнования, если еще буду конкурентоспособен, да, только так.