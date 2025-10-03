Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 12:30

Иван Куляк о бронзе чемпионата России: «Доволен, что боролся до конца»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Гимнаст Иван Куляк, ставший третьим на чемпионате России по сумме многоборья, в разговоре с «СЭ» оценил свое выступление в финале, где набрал сумму 80,030 балла.

— Если смотреть оценки, возникло ощущение, что, может быть, что-то не получилось на кольцах.

— Все верно, мне не засчитали первый горизонт. Как я слышал — потому что сильно согнул руки на подъеме.

— Последней у тебя шла перекладина. Судя по эмоциям после соскока, ты был очень доволен?

— Не очень. Но я доволен собой, что боролся до конца. Хотя на кольцах... по моему личному мнению, на которое спортсмен имеет право, элемент могли бы и засчитать. Но судьи решили иначе. Я, честно сказать, расстроился, но виду не подавал. Был немного злой, без обид в чью-то сторону. Знал, что надо работать многоборье дальше, и даже когда Женя Кисель сделал перекладину, я не был, конечно, уверен, что его обыграю, но не сомневался, что шанс есть, если сделаю свою программу. Но на перекладине накосячил на втором элементе, он новый в моей программе, я много сегодня на нем отдал соперникам. Сделал бы как нужно — оценка была бы намного выше.

Иван Куляк.«Поеду за границу только под флагом России». Иван Куляк — о международных стартах
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Иван Куляк
Читайте также
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море
Названы новые автомобили-бестселлеры в России в начале осени
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В сборной США по спортивной гимнастике на чемпионате мира не будет олимпийских чемпионок

Гимнаст Куляк: «Не планирую подавать заявку на нейтральный статус»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости