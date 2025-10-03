Иван Куляк о бронзе чемпионата России: «Доволен, что боролся до конца»

Гимнаст Иван Куляк, ставший третьим на чемпионате России по сумме многоборья, в разговоре с «СЭ» оценил свое выступление в финале, где набрал сумму 80,030 балла.

— Если смотреть оценки, возникло ощущение, что, может быть, что-то не получилось на кольцах.

— Все верно, мне не засчитали первый горизонт. Как я слышал — потому что сильно согнул руки на подъеме.

— Последней у тебя шла перекладина. Судя по эмоциям после соскока, ты был очень доволен?

— Не очень. Но я доволен собой, что боролся до конца. Хотя на кольцах... по моему личному мнению, на которое спортсмен имеет право, элемент могли бы и засчитать. Но судьи решили иначе. Я, честно сказать, расстроился, но виду не подавал. Был немного злой, без обид в чью-то сторону. Знал, что надо работать многоборье дальше, и даже когда Женя Кисель сделал перекладину, я не был, конечно, уверен, что его обыграю, но не сомневался, что шанс есть, если сделаю свою программу. Но на перекладине накосячил на втором элементе, он новый в моей программе, я много сегодня на нем отдал соперникам. Сделал бы как нужно — оценка была бы намного выше.