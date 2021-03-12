Гимнаст Карцев прокомментировал победу на чемпионате России в многоборье
Российский гимнаст Александр Карцев прокомментировал свое выступление на чемпионате России по спортивной гимнастике.
12 марта Карцев занял первое место в многоборье.
«Борьба сегодня была очень плотной. Если бы Артур [Далалоян] не ошибся на брусьях, он бы победил в этих соревнованиях. Но так как он ошибся, дал мне шанс, я им воспользовался. Я рассчитываю отобраться на чемпионат Европы», — приводит слова Карцева ТАСС.
Серебряным призером стал Артур Далалоян (167,629), третье место у Давида Белявского (167,597).
Чемпионат России по спортивной гимнастике, который проходит с 10 по 14 марта в Пензе, является отборочным этапом перед чемпионатом Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле.
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