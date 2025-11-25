Гимнаст Духно заявил, что не испытывал негатива от соперников на юниорском чемпионате мира

Гимнаст Арсений Духно рассказал, как к нему относились соперники на юнорском чемпионате мира в Маниле (Филиппины),

«Отношение ко мне со стороны других гимнастов было хорошим, все были дружелюбные, здоровались со мной, все поздравляли потом. Не было такого, чтобы кто-то негативно ко мне относился. Понимали ли они изначально, на что я реально способен? Кто-то знал, а кто-то и нет», — цитирует Духно ТАСС.

17-летний спортсмен на первенстве мира, которое проходило с 20 по 24 ноября, выиграл многоборье и опорный прыжок, стал четвертым в вольных упражнениях и на коне, а также пятым — в упражнениях на кольцах.

Для него это был дебютный турнир на международном уровне.