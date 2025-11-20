Спортивная гимнастика
Сегодня, 17:53

Гимнаст Духно отобрался в финал многоборья на чемпионате мира среди юниоров

Алина Савинова

Российский гимнаст Арсений Духно вышел в финал многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины).

17-летний спортсмен стал первым в квалификации с результатом 82,065 балла.

Также Духно отобрался в финалы в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на коне и кольцах.

Финал многоборья состоится в субботу, победители и призеры в отдельных видах определятся в воскресенье и понедельник.

Духно является единственным гимнастом, представляющим Россию в мужских соревнованиях на чемпионате мира в Маниле.

