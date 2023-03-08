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Гимнаст Далалоян с энтузиазмом воспринял идею поехать на соревнования в самый опасный город мира

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Артур Далалоян рассказал о том, примет ли он участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которые пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.

«Я не знаю пока, буду участвовать в этих соревнованиях или нет. Я только слышал, что руководство команды ставит туда другой состав — ребят, которым нужно обкатываться на международной арене, чтобы почувствовать конкуренцию там с другими спортсменами, а не только внутри. Мне такого предложения не поступало. Если поступит, то, да, я рассмотрю такой вариант.

Полететь в Каракас? Мне это интересно, такая экзотика. Когда еще там окажусь. Мои первые крупные международные соревнования были в Бразилии. Я был юношей — 15 или 16 лет. Мы поехали в Бразилию, там проходили мировые игры среди учащихся. В них принимали участие ребята со всех стран. Это было интересно», — сказал Далалоян.

Столицу Венесуэлы Каракас независимые эксперты не раз ставили на первое место в списке самых опасных городов мира. Всего в прошлом году в Каракасе убили почти 4 тысячи человек.

Артур Далалоян
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