Гимнаст Далалоян не верит в допуск российских спортсменов на чемпионаты мира и Европы

Олимпийский чемпион Артур Далалоян выразил свое мнение о предстоящем конгрессе Международного олимпийского комитета. Ожидается, что 29 марта МОК должен принять окончательное решение по поводу участия россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Конечно, с нетерпением ждем каждого высказывания, какого-то вердикта в наш адрес. Но не так давно я увидел статью на сайте Международной федерации гимнастики... Кажется, что уже бесполезно рассчитывать на европейские чемпионаты и чемпионаты мира. Но самая главная цель, конечно, Олимпиада. Мы верим, что у нас еще есть шанс туда поехать, поэтому работаем и делаем все для этого», — сказал Далалоян

Российские гимнасты планируют выступить на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которые пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.