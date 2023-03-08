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Сегодня, 22:00

Гимнаст Далалоян не верит в допуск российских спортсменов на чемпионаты мира и Европы

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Артур Далалоян выразил свое мнение о предстоящем конгрессе Международного олимпийского комитета. Ожидается, что 29 марта МОК должен принять окончательное решение по поводу участия россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Конечно, с нетерпением ждем каждого высказывания, какого-то вердикта в наш адрес. Но не так давно я увидел статью на сайте Международной федерации гимнастики... Кажется, что уже бесполезно рассчитывать на европейские чемпионаты и чемпионаты мира. Но самая главная цель, конечно, Олимпиада. Мы верим, что у нас еще есть шанс туда поехать, поэтому работаем и делаем все для этого», — сказал Далалоян

Российские гимнасты планируют выступить на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которые пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.

Олимпиада
Сборная России по спортивной гимнастике
Артур Далалоян
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