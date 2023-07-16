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Сегодня, 16:40

Гимнаст Далалоян назвал своего любимого футболиста

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, что с детсва болеет за «Динамо» и назвал своего любимого футболиста.

— С детства «Динамо» — моя любимая команда. С 6 лет представляю «Динамо», тренировался, выступал. Когда ты попадаешь в такой коллектив в детстве — это становится любовью на всю жизнь. Я рад, что могу поддержать команду и быть ее частью, попробовать свои футбольные навыки, освежить их.

— Какой ваш любимый футболист?

— Влад Бумага (смеется). Если серьезно, то все ребятам молодцы, хорошо себя проявляют. Футбол — командный вид спорта. Нельзя выделять одного.

26-летний Далалоян — олимпийский чемпион Токио-2020/21 в командных соревнованиях, трехкратный чемпион мира, в том числе в многоборье-2018, пятикратный победитель чемпионатов Европы.

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