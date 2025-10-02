Арсений Духно о лучшей сумме многоборья на ЧР: «Если честно, я завелся»

Арсений Духно, который, будучи еще юниором, набрал лучшую сумму многоборья на чемпионате России по спортивной гимнастике, рассказал «СЭ» о том, как воспринимал тот факт, что выступает вне конкурса.

— Ты, когда говорил мне перед чемпионатом о своих планах, обмолвился, что упростишь базу трудности на финал, сделаешь более надежные комбинации. И когда я сегодня увидел три с половиной винта на опорном, возник вопрос — ты так завелся в этой борьбе, что пошел на данный прыжок?

— Если честно, да, я завелся. Появилось огромное желание выиграть, пусть даже вне конкурса. Думаю, если бы я не сделал эти три с половиной винта, занял бы сейчас второе место.

— Очень многие уважаемые и опытные люди говорили мне, что «вне конкурса» давление ниже, да и с мотивацией проблемы, все равно же медали не будет. Я им отвечал, что статус «вне конкурса» никак не повлияет и ты дашь бой.

— Согласен полностью, неважно, выступаешь ты в конкурсе или вне конкурса, надо показывать свой максимальный результат, выкладываться по полной.