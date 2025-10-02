Гимнаст Духно о своих результатах: «Никогда не рано начинать рано»

Арсений Духно, который, будучи еще юниором, набрал лучшую сумму многоборья на чемпионате России по спортивной гимнастике, рассказал «СЭ» о том, как относится к раннему началу большой спортивной карьеры.

— Очень часто приходится слышать, что юниоры, которые рано стартуют, навязывают борьбу взрослым, так же рано выгорают. Это касается большинства видов спорта, как думаешь, актуально ли это для гимнастики и, если да, не возникают ли подобные опасения?

— Я бы сказал — никогда не рано начинать рано. Впереди Олимпийские игры, до них три года, и мне за это время нужно успеть собрать мою полную программу. Поэтому я считаю, что никуда не тороплюсь, делаю все, что нужно и как нужно. Страха нет, потому что у меня есть свои цели, свои задачи, и я к ним иду. Кроме того, если смотреть на олимпийских чемпионов, то последним двум по восемнадцать лет. Мне в 2028 году будет двадцать.