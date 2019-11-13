Гимнаст Аблязин сломал ногу на тренировке. Его участие в Олимпиаде под вопросом

Российский гимнаст Денис Аблязин во время тренировки получил перелом ноги. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Старкин. Пока неизвестно, сможет ли атлет участвовать в Олимпиаде-2020.

— Денис получил травму, сломал ногу на прыжке, — цитирует тренера ТАСС. — Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования.

27-летний Аблязин — трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиады, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы.