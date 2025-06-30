Спортивная гимнастика
30 июня, 11:32

Филиппова выдвинули в исполком Европейского гимнастического союза

Алина Савинова

Вице-президент ОКР и секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов претендует на место в исполкоме Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщает ТАСС.

Выборы руководящих органов организации пройдут с 28 по 29 ноября. Отмечается, что кроме Филиппова, на семь мест в исполкоме выдвинуты еще 18 кандидатов.

Также Дмитрий Андреев будет баллотироваться в технический комитет мужской спортивной гимнастики. Участие в выборах на места в новый техком Елены Редяновой, Виктории Аникиной, Реваза Гургенидзе и Светланы Лукиной на данный момент не подтверждено из-за текущего несоответствия имеющихся у них судейских категорий необходимым критериям.

Источник: ТАСС
