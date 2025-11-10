Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика

10 ноября, 20:36

FIG предоставила нейтральный статус тренеру Суходольскому, который ранее получил отказ

Алина Савинова

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус российскому тренеру по спортивной гимнастике Валентину Суходольскому, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

В марте специалист получил отказ в предоставлении нейтрального статуса из-за совместного фото с бывшим министром спорта РФ Олегом Матыциным, который был включен в санкционные списки. После этого тренер подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIG, но в середине августа он был отозван.

Суходольский является личным тренером участника чемпионата мира-2025 в Индонезии Ильи Заики.

В понедельник также стало известно, что Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус россиянам Арсению Духно и Милане Каюмовой, заявленным для участия в юниорском чемпионате мира в Маниле.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
В Европе готовятся к отмене соревнований из-за недопуска россиян. Противостояние входит в решающую фазу
Карпин рассказал, что планирует следить за ЧМ-2026
Более 25 российских бобслеистов и скелетонистов претендуют на нейтральный статус
Заявленные на юниорский ЧМ гимнасты Духно и Каюмова получили нейтральный статус
Заявленные на юниорский ЧМ гимнасты Духно и Каюмова получили нейтральный статус

Гимнастка Мельникова будет выступать в Бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz

Takayama

