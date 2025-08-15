FIG пересмотрела решение от отказе в нейтральном статусе гимнасту Якубову

Международная федерация гимнастики (FIG) решила присвоить нейтральный статус российскому гимнасту Мухаммаджону Якубову, которого ранее не допускали до международных соревнований из-за использования римской цифры V, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Якубову 22 года. В соответствии с пересмотренным решением, он может выступать на турнирах международного уровня под эгидой FIG.

В марте 2025 года специальный комитет международной федерации рассмотрел пост Якубова в социальной сети. Там был опубликован порядковый номер написанного римской цифрой V антидопингового диктанта. Комитет посчитал это поддержкой СВО со стороны спортсмена.

Всероссийский антидопинговый диктант проводится ежегодно. В 2025 году он состоялся в пятый раз.

Якубов стал 15-м российским гимнастом с нейтральным статусом.