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Федерация спортивной гимнастики США выплатит 215 миллионов долларов жертвам домогательств

11:00
Ларри Нассар. Фото Reuters
Ларри Нассар. Фото Reuters

Федерация гимнастики США выплатит 215 миллионов долларов жертвам сексуальных домогательств бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, сообщает BBC.

Насар был приговорен к 300 годам тюрьмы в 2018 году после того, как более 265 женщин обвинили его в сексуальном насилии.

Позже федерация подала заявление о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии, выдвинутые спортсменами. Теперь спортсменам предложили проголосовать: пойти на мировое соглашение или продолжить свои судебные процессы.

Отметим, в мае 2018 года Мичиганский государственный университет согласился выплатить пострадавшим спортсменам 500 миллионов долларов.

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