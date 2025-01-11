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Сегодня, 12:38

Федерация гимнастики России ожидает ответ FIG по заявкам на нейтральный статус к середине февраля

Микеле Антонов
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о статусе заявок на нейтральный статус.

«Сейчас FIG (Международная федерация гимнастики. — Прим. «СЭ») изучает материалы, наши заявки, которые присланы. Ничего нового сейчас пока. Рассматривают около двух месяцев. Я думаю, что, может быть, получится чуть быстрее. К середине февраля ждем первых результатов», — сказал Титов «СЭ».

Первым крупным стартом в международном календаре станет этап Кубка мира в Коттбусе (Германия), который пройдет 20-23 февраля.

Василий Титов
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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