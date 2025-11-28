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Спортивная гимнастика

28 ноября 2025, 15:37

European Gymnastics допустил российских гимнастов к турнирам в нейтральном статусе

Анастасия Пилипенко
Ангелина Мельникова.
Фото Reuters

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) допустил российских спортсменов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

«Допустили россиян в нейтральном статусе к турнирам под эгидой European Gymnastics. Большинством голосов (27 за допуск)», — сказал собеседник агентства.

Ранее российские гимнасты уже получили разрешение участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики на условиях нейтральности.

На последнем чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике — в Болгарии.

Ангелина Мельникова.Германия требует отобрать у Мельниковой нейтральный статус. Вопрос рассмотрит Европейский гимнастический союз
Источник: ТАСС
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