Его убили судьи и поддержали зрители. Ярчайшее завершение карьеры Алексея Немова

Сегодня, 23 августа, исполнилось 16 лет знаменитому выступлению Алексея Немова на Олимпиаде в Афинах. Российский гимнаст за выступление на перекладине получил низкие оценки от судей, несмотря на сложное выступление.

После оглашения средней оценки (9,725) зрители в зале устроили обструкцию арбитрам и не давали выйти на помост следующему спортсмену. Судьи после совещания повысили оценку до 9,762, однако четырехкратный олимпийский чемпион и победитель соревнований на перекладине в 2000 году на этот раз остался без медали.

После оглашения новой оценки возмущение возросло, и самому Немову пришлось успокаивать зрителей.

Игры в Афинах стали последним большим стартом в карьере Немова.