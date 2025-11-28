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28 ноября 2025, 16:14

Хоркина — о допуске российских гимнастов на европейские турниры: «Маленькая, но очень важная победа»

Дарик Агаларов

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить российских спортсменов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

«Это маленькая, но очень важная победа. Мы в правильном направлении двигаемся к полноценному возвращению в олимпийскую семью. Мы близки к успеху федерации дзюдо, которая в полном объеме со всей нашей символикой вернулась на международную арену. Гимнастическая школа СССР и РФ имеет свой почерк, богатые традиции, победы, титулы. Всем хочется выиграть без главных соперников. Пока мы не выступали, многие выигрывали.

Можно ли назвать абсолютным чемпионом тех, кто побеждал без главных соперников? Не знаю. Каждый воспринимает это в меру своей испорченности. Я считаю, что должно исполняться все, что написано в Олимпийской хартии: должен быть равный доступ для принятия участия в соревнованиях. Так было испокон веков. Сегодняшняя новость — она хорошая, замечательная!» — сказала Хоркина «СЭ».

Ранее российские гимнасты уже получили разрешение участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики на условиях нейтральности.
На последнем чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике — в Болгарии.

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Светлана Хоркина
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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