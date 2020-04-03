Два сотрудника базы «Новогорск» заразились коронавирусом

Тесты двух сотрудников учебно-тренировочного центра «Новогорск» дали положительный результат на коронавирус, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и 18-летний гимнаст Сергей Найдин сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными. Тренер был помещен на домашний карантин, а спортсмен госпитализирован в больницу Солнечногорска. Повторный тест Андрея Родионенко дал отрицательный результат. Найдину предстоит пройти контрольные тестирования 8 и 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.