Спортивная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Спортивная гимнастика

Два сотрудника базы «Новогорск» заразились коронавирусом

13:48
База в Новогорске. Фото Александр Федоров. «СЭ».
База в Новогорске. Фото Александр Федоров. «СЭ».
Теги:

Тесты двух сотрудников учебно-тренировочного центра «Новогорск» дали положительный результат на коронавирус, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и 18-летний гимнаст Сергей Найдин сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными. Тренер был помещен на домашний карантин, а спортсмен госпитализирован в больницу Солнечногорска. Повторный тест Андрея Родионенко дал отрицательный результат. Найдину предстоит пройти контрольные тестирования 8 и 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8152933

Спортивная гимнастика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир