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Дисквалифицированный на год российский гимнаст Куляк подал апелляцию в трибунал GEF

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) о годичной дисквалификации спортсмена.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», — приводит ТАСС слова Титова.

18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год. В марте 20-летний россиянин на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Источник: https://tass.ru/sport/14851969
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