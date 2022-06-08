Дисквалифицированный на год российский гимнаст Куляк подал апелляцию в трибунал GEF
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) о годичной дисквалификации спортсмена.
«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», — приводит ТАСС слова Титова.
18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год. В марте 20-летний россиянин на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.
Источник: https://tass.ru/sport/14851969
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