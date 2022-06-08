Дисквалифицированный на год российский гимнаст Куляк подал апелляцию в трибунал GEF

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) о годичной дисквалификации спортсмена.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», — приводит ТАСС слова Титова.

18 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год. В марте 20-летний россиянин на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.