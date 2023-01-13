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Сегодня, 09:56

Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина рассказала о состоянии своего здоровья

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лариса Латынина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о состоянии своего здоровья.

12 января matchrv.ru сообщал, что Латынина госпитализирована с инфарктом.

«Со мной все в порядке, я хорошо себя чувствую, — цитирует Латынину ТАСС. — Никакого инфаркта у меня не было, сейчас я нахожусь на плановом углубленном обследовании. Не исключаю, что скоро выпишусь домой. О моем здоровье все беспокоятся, я не остаюсь без внимания, что очень приятно».

88-летняя Латынина является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

Источник: ТАСС
Лариса Латынина
Спортивная гимнастика
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