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Сегодня, 18:40

Девять российских гимнасток отправили заявки на получение нейтрального статуса

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Девять девушек из сборной России по спортивной гимнастике отправили заявки на получение нейтрального статуса.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в общей сложности девять девушек из состава сборной России по спортивной гимнастике отправили заявки на получение нейтрального статуса в Международную федерацию гимнастики в декабре 2024 года.

Среди них олимпийские чемпионки Виктория Листунова и Ангелина Мельникова, чьи фамилии ранее уже были озвучены. Фамилии остальных семи также известны редакции.

С момента подачи заявок прошел уже месяц, никакой новой информации от международной федерации не поступало. Сезон этапов Кубка мира в спортивной гимнастике стартует в конце февраля:

20-23.02 Коттбус (Германия)
06-09.03 Баку (Азербайджан)
20-23.03 Анталья (Турция)
10-13.04 Осиек (Хорватия)
16-19.04 Доха (Катар)
25-28.04 Каир (Египет)

В 2025 году в правила подсчета суммы очков, для определения итогового победителя внесены существенные изменения. Ранее этапов КМ было четыре, теперь их шесть. И если ранее для подсчета общей суммы очков на каждом снаряде брались три лучших места, занятых спортсменом на этапах, то теперь, так как этапов больше, учитывать будут четыре лучших места.

Решение о допуске спортсменов из РФ на чемпионат Европы пока нет. В 2024 году Европейская федерация гимнастики отказалась допускать «нейтралов», несмотря на то, что они успешно выступали на этапах Кубка мира.

Точной информации о регламенте допуска получивших нейтральный статус спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия) 19-25 октября, пока также нет. В случае с другими сборными туда допускаются шесть мужчин и четыре женщины от национальной федерации, при максимальной заявке «три спортсмена на снаряд». Однако, распространяется ли это правило на «нейтралов», которые не представляют страну либо национальную федерацию, — не уточнялось.

Сборная России по спортивной гимнастике
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