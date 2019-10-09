Денис Аблязин: «Перед соскоком в упражнениях на кольцах нервы дали сбой»

Российский гимнаст Денис Аблязин отметил, что в упражнениях на кольцах в рамках командного финала чемпионата мира у него сдали нервы.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире, победив на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

— Мы взяли это золото именно командой, все шесть человек стоят здесь чемпионами в команде, — цитирует «РИА новости» Аблязина. — У некоторых из нас есть личное золото чемпионатов мира, но командного не было ни у кого. Это самая важная медаль для всех нас. На кольцах у меня получилось не все гладко, соскок опять подвел меня. Но все остальное сделал на своем уровне хорошем, а вот перед соскоком меня заколотило, нервы дали сбой.