Спортивная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Спортивная гимнастика

Денис Аблязин: «Перед соскоком в упражнениях на кольцах нервы дали сбой»

20:03
Теги:

Российский гимнаст Денис Аблязин отметил, что в упражнениях на кольцах в рамках командного финала чемпионата мира у него сдали нервы.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире, победив на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

— Мы взяли это золото именно командой, все шесть человек стоят здесь чемпионами в команде, — цитирует «РИА новости» Аблязина. — У некоторых из нас есть личное золото чемпионатов мира, но командного не было ни у кого. Это самая важная медаль для всех нас. На кольцах у меня получилось не все гладко, соскок опять подвел меня. Но все остальное сделал на своем уровне хорошем, а вот перед соскоком меня заколотило, нервы дали сбой.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191009/1559600214.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир