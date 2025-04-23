Дегтярев вручил Латыниной орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Михаил Дегтярев, министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России, наградил Ларису Латынину, девятикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Сегодня мне выпала честь по поручению президента России Владимира Владимировича Путина вручить в стенах Минспорта орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Ларисе Семеновне Латыниной — без преувеличения легендарной гимнастке и самой титулованной в мире спортсменке, чей рекорд остается непревзойденным вот уже 60 лет. Она по праву вошла в число полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством», — сообщил Дегтярев в Telegram-канале.

За свою карьеру 90-летняя Латынина завоевала пять серебряных и четыре бронзовые олимпийские медали. Кроме того, гимнастка девять раз становилась чемпионкой мира и семь раз побеждала на чемпионатах Европы. Вместе с американской пловчихой Кэти Ледеки она является рекордсменкой по количеству побед на Олимпийских играх среди женщин.

За свои достижения Латынина была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также ордена Почета.