Россиянин Давид Белявский прокомментировал свое выступление на коне на чемпионате мира в Штутгарте. Белявский занял восьмое место, победу одержал британец Макс Уитлок (15,500).

— Будем честны, оценки Уитлока, которые я сейчас видел, мне их было не получить, — цитирует ТАСС Белявского. — Максимальная оценка, которую я получал на этом снаряде, — 15,5, до тройки этого все равно бы не хватило, значит, нужно больше работать. А падение — это чистая случайность, просто соскользнул.

Собой я полностью не могу быть довольным, потому что я очень хотел подготовить на этот турнир многоборье, но в связи с травмами, которые у меня появились после Кубка России, мне не удалось это. На Европейских играх я, вроде, уже начал набирать форму, делать все шесть снарядов, но вот опять случилось, и на чемпионат мира пришлось готовить три. Я был готов на все 100 процентов их выполнять, на всех контрольных тренировках, которые я проходил, я получал хорошие баллы, а сюда приехал — и брусья что-то не пошли.