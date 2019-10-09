Давид Белявский: «Это самая престижная медаль»

Российский гимнаст Давид Белявский, завоевавший свое первое в карьере золото чемпионата мира, отметил, что эта медаль самая престижная для каждого спортсмена из российской команды.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире, победив на чемпионате мира в немецком Штутгарте.

— Мне кажется, что у нас у всех очень разные эмоции, потому что для меня, допустим, это восьмой чемпионат мира, и я очень долго к этому шел и наконец-то дожил до этого момента, — цитирует «РИА Новости» Белявского. — Мы рады всей командой. Это самая престижная медаль. Мы начали радоваться еще до объявления результатов, потому что знали, сколько нужно получить Никите (Нагорному), и видели, как он сделал. И понимали, сколько ему примерно поставят.

Недоволен своим выступлением на коне, ошибся на одном выходе, и потом меня зажало, и пришлось в десять раз больше сил приложить, чтобы просто не упасть.