Спортивная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Спортивная гимнастика

Дарья Спиридонова: «Не смогла оправдать ожидания»

20:10

Российская гимнастка Дарья Спиридонова призналась, что не смогла оправдать ожиданий в финале в отдельных видах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте в упражнении на разновысоких брусьях. Спиридонова показала шестой результат.

— Не смогла я оправдать ожидания, не получилось сделать идеальное исполнение, к сожалению, — цитирует спортсменку ТАСС. — Все пошло не так с самого начала, что лишило меня шансов. Мне надо было сделать хорошо свою программу, но я пролетела все стойки, и оценку вы видели. Нервы немножко подвели, надо было поспокойнее выходить, а я перенервничала и хотела быстрее все сделать.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6993447

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир