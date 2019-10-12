Дарья Спиридонова: «Не смогла оправдать ожидания»

Российская гимнастка Дарья Спиридонова призналась, что не смогла оправдать ожиданий в финале в отдельных видах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте в упражнении на разновысоких брусьях. Спиридонова показала шестой результат.

— Не смогла я оправдать ожидания, не получилось сделать идеальное исполнение, к сожалению, — цитирует спортсменку ТАСС. — Все пошло не так с самого начала, что лишило меня шансов. Мне надо было сделать хорошо свою программу, но я пролетела все стойки, и оценку вы видели. Нервы немножко подвели, надо было поспокойнее выходить, а я перенервничала и хотела быстрее все сделать.