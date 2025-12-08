Маринов о не приглашении Мельниковой на финал Бундеслиги: «Испугались. Увидели в ней сильнейшую конкурентку»

Российский гимнаст и бронзовый призер ЧМ Даниел Маринов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Бундеслиги не приглашать Ангелину Мельникову на финал турнира.

«Это некрасиво. Протестующие просто увидели в ней сильнейшую конкурентку. Все понимали, что Ангелина принесет своей команде победу. Вот так некрасиво они отстранили лучшую спортсменку мира. Испугались», — сказал Маринов в интервью «СЭ».

15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах в рамках очередного тура Бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Ее команда заняла первое место в общем зачете тура. Россиянка получила золотую майку как спортсменка с наибольшим количеством баллов среди участниц.

Позднее Мельникова не получила приглашения на финал Бундеслиги по политическим причинам.