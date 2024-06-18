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Далалоян: «Для меня мотивация сейчас заключается в том, чтобы подавать пример молодым спортсменам»

Алина Савинова
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Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал о мотивации в карьере после невозможности выступать на Олимпийских играх в Париже.

«Для меня мотивация сейчас заключается прежде всего в том, чтобы подавать пример. Чтобы не падал уровень внутри команды, чтобы те, кто только приходит в наш вид спорта, смотрели на нас и хотели заниматься гимнастикой. Для тех же молодых спортсменов мы совершенно реальный ориентир. За нами тянутся, нас хотят обыграть. Плюс — приятно чувствовать себя конкурентоспособным. Все-таки моя основная цель после Игр в Токио заключалась в том, чтобы не растерять позиции на протяжении следующего олимпийского цикла. Даже когда нас отстранили, я понимал, что совсем уж долго это продолжаться не может. Все равно будут какие-то соревнования», — цитирует Далалояна RT.

28-летний Далалоян является олимпийским чемпионом 2020 года, трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпион Европы.

7 марта президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что все спортсмены команды отказались от участия в квалификации Олимпийских игр 2024 года под нейтральным флагом.

Источник: RT
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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