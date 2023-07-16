Далалоян — об Играх Дружбы: «Это очень круто. Мы очень ждем следующего года, чтобы это свершилось и такие старты были»

Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, как относится к новому турниру Игра Дружбы.

— Это очень круто. Мы очень ждем следующего года, чтобы это свершилось и такие старты были. Они международные и будут полезны для всех. Мы уже на протяжении долгих лет выступаем без флага. Это не самое лучшее, что может быть, — сказал Далалоян.

25 января МОК заявил, что планирует летом рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.