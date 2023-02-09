Артур Далалоян: «Когда только попал в основу сборной, казалось, что тренеры ко мне докапываются»

Чемпион Игр в Токио гимнаст Артур Далалоян в интервью «СЭ» поделился мнением о том, где лежит грань между требовательностью тренера и жестоким поведением.

— С детства вынес такой урок — чем больше тренер и его штаб требуют от спортсмена, тем больше они хотят помочь, — считает Далалоян. — Значит, этот атлет интересен, от него ждут высоких результатов, видят большой потенциал. С этой точки зрения высокие требования к спортсмену — только плюс. Конечно, определенных вещей в команде никогда не должно быть, например, рукоприкладства. История из моего детства — гимнастика такой тонкий вид спорта, нужно постоянно тянуть носочки, колени. И когда мы, еще совсем маленькие, расслаблялись, тренер так по-доброму мог легко стукнуть по коленке тапком. Меня, например, это только приободряло, обиды точно не было. Но выходить за рамки, конечно, совершенно непозволительно.

— Но вам, наверняка, знакома ситуация — тренер серьезно спрашивает со спортсмена, а тот воспринимает это как придирки. Как быть в таких условиях?

— Пожалуй, я сам был в такой ситуации. Когда только попал в основу сборной. Мне казалось, что ко мне докапываются, спрашивают слишком сурово. Как я решил вопрос? Стал меньше заострять на этом внимание и больше концентрироваться на своей работе. Старался сохранять хладнокровие, выполнять свои задачи. Когда все делаешь хорошо, и придраться не к чему. Вот все и сошло на нет.

26-летний Далалоян — олимпийский чемпион Токио в командных соревнованиях. Также он является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.