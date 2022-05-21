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Сегодня, 15:09

Далалоян прокомментировал отказ украинского гимнаста выступать с ним на турнире

Виктория Кравченко
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Российский гимнаст Артур Далалоян отреагировал на отказ украинского спортсмена Ильи Ковтуна выступать в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

«Если честно, я только сейчас об этом услышал. Конечно, интересовался, попадет ли тот клуб в финал. Мне сообщили, что он предпочел выступать в немецкой Бундеслиге. Не знал, что я тут как-то замешан или связан с этим. Отношение мое абсолютно ровное и спокойное к этому, мне абсолютно без разницы, из-за меня (отказался Ковтун) или не из-за меня. Я приезжаю делать свою работу, а остальное меня не особо волнует. Это их какие-то дела, я обсуждать и комментировать это не хочу», — цитирует Далалояна «РИА Новости Спорт».

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что украинец решил отказаться от участия с россиянином из-за боязни проиграть ему.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220521/dalaloyan-1789896823.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Артур Далалоян
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Родионенко: «Украинский гимнаст отказался выступать с Далалояном из-за страха проиграть ему»
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