Далалоян прокомментировал отказ украинского гимнаста выступать с ним на турнире

Российский гимнаст Артур Далалоян отреагировал на отказ украинского спортсмена Ильи Ковтуна выступать в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

«Если честно, я только сейчас об этом услышал. Конечно, интересовался, попадет ли тот клуб в финал. Мне сообщили, что он предпочел выступать в немецкой Бундеслиге. Не знал, что я тут как-то замешан или связан с этим. Отношение мое абсолютно ровное и спокойное к этому, мне абсолютно без разницы, из-за меня (отказался Ковтун) или не из-за меня. Я приезжаю делать свою работу, а остальное меня не особо волнует. Это их какие-то дела, я обсуждать и комментировать это не хочу», — цитирует Далалояна «РИА Новости Спорт».

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что украинец решил отказаться от участия с россиянином из-за боязни проиграть ему.