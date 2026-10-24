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ЧМ по спортивной гимнастике в Нидерландах: россиянин Арсений Духно занял шестое место в вольных упражнениях 24 октября

Россиянин Духно занял шестое место в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Сергей Филин

Россиянин Арсений Духно занял шестое место в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.

Духно набрал 13,666 балла.

Первое место занял Фредрик Ричард (14,633 балла) из США, второе — Джек Джарман (14,600 балла) из Великобритании, а третье — Артем Долгопят (14,466) из Израиля.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме (Нидерланды) и завершится 25 октября.

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Арсений Духно
Спортивная гимнастика
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