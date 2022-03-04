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Сегодня, 19:40

Немов разочарован отстранением российских спортсменов от соревнований Международной федерации гимнастики

Георгий Скобликов
Алексей Немов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов прокомментировал «СЭ» исключение российских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики.

«Разочарован таким решением. Считаю, что оно не должно применяться к спортсменам. Без России спорт будет совершенно не тот. Это будут соревнования другого уровня без интересной борьбы с российскими гимнастами и гимнастками. Нашим спортсменам надо продолжать тренироваться, поскольку все может измениться. У нас не все потеряно. Возможно, будут международные соревнования с тем же Китаем, в котором спортсмены имеют высокий уровень», — сказал Немов «СЭ».

Ранее, 4 февраля, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

Алексей Немов
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