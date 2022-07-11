Четырехкратную олимпийскую чемпионку из США в самолете перепутали с ребенком

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказал о курьезном случае, который недавно произошел с ней.

Президент США на прошлой неделе наградил 25-летнюю спортсменку Президентской медалью свободы. На пути домой из Вашингтона в самолете сотрудница авиакомпании предложил гимнастке детские раскраски.

«Стюардесса попыталась дать раскраску, когда я села в самолет. Я ответила: «Не нужно, мне 25 лет», — рассказала Байлз в социальных сетях.

Рост 25-летней спортсменки составляет 142 сантиметра.

Все четыре золотые медали Байлз завоевала на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она первенствовала в командных соревнованиях, в личном многоборье, а также в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Также она является 19-кратной чемпионкой мира.